"الكهرباء" تعلن الطوارئ في كافة محافظات الجمهورية لهذا السبب

قررت وزارة الكهرباء، رفع حالة الطوارئ في كافة المحطات بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة والطقس الحار الذي يضرب البلاد في الوقت الحالي، مشددة على كون الوزارة ستحاول قدر الإمكان تجنب عملية قطع التيار عن المنازل خلال فترات الصيام والنهار على وجه التحديد.





وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة: "قد يحدث ان ينقطع التيار الكهربائي في بعض المناطق، ولكن هذا لن يستمر لأكثر من نصف ساعة على الأكثر"، مشددًا على كون الوزارة تتابع بشكل مستمر وعلى مدار الأربع وعشرين ساعة مع رؤساء شركات التوزيع، مع تأكيدها على ضرورة أن تتوفر نوبتجيات على مدار اليوم مستعدة للتدخل عند وقوع أو حدوث أي خلل.



