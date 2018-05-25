ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"الكهرباء" تعلن الطوارئ في كافة محافظات الجمهورية لهذا السبب

الجمعة 25/مايو/2018 - 07:00 ص
الكهرباء تعلن الطوارئ في كافة محافظات الجمهورية لهذا السبب
صورة أرشيفية
طباعة
الفجر
 
قررت وزارة الكهرباء، رفع حالة الطوارئ في كافة المحطات بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة والطقس الحار الذي يضرب البلاد في الوقت الحالي، مشددة على كون الوزارة ستحاول قدر الإمكان تجنب عملية قطع التيار عن المنازل خلال فترات الصيام والنهار على وجه التحديد.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة: "قد يحدث ان ينقطع التيار الكهربائي في بعض المناطق، ولكن هذا لن يستمر لأكثر من نصف ساعة على الأكثر"، مشددًا على كون الوزارة تتابع بشكل مستمر وعلى مدار الأربع وعشرين ساعة مع رؤساء شركات التوزيع، مع تأكيدها على ضرورة أن تتوفر  نوبتجيات على مدار اليوم مستعدة للتدخل عند وقوع أو حدوث أي خلل.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة، بأن الوزارة لم تقرر إلى الآن وجود أي زيادات أو إضافات على فواتير الكهرباء، وأن كل ما يقال في وسائل الإعلام حول وجود زيادة في أسعار الكهرباء في الأيام القادمة هو أمر غير صحيح.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
نيجيريا - أساسي
-
x
13:00
-
جمهورية الكونجو - أساسي
الكويت - أساسي
-
x
21:00
-
مصر - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/25/2018 9:20:05 AM