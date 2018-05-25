3 مدربين صدموا الأهلي قبل رامون دياز (تقرير)

تلقي النادي الأهلي صدمة قوية أول أمس الأربعاء، بعدما أعلن نادي إتحاد جدة السعودي التعاقد رسميًا مع الأرجنتيني رامون دياز ليتولي القيادة الفنية للفريق بداية من الموسم المقبل، بعدما كان قريبًا من تولي تدريب المارد الأحمر.

الأهلي كان قد قطع شوطًا كبيرًا من المفاوضات مع "رامون دياز" لتولي القيادة الفنية للفريق خلفًا لـ حسام البدري الذي تقدم باستقالته مؤخرًا وتم الاتفاق معه على كافة بنود التعاقد، وكان يتبقى بعض الرتوش النهائية قبل إعلان التعاقد الرسمي معه، ولكن إتحاد جدة السعودي كان الأسبق وأعلن أمس التعاقد رسميًا مع المدرب الأرجنتيني.

رامون دياز ليس أول مدرب يصدم النادي الأهلي ويعتذر عن قيادة الفريق بشكل مفاجئ، بل سبقه بعض المدربين الذين رحلوا عن القلعة الحمراء دون مقدمات والبعض الآخر تراجع عن قيادة المارد الأحمر قبل إتمام التعاقد.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز المدربين الذين صدموا الأهلي علي طريقة "رامون دياز":-

بيسيرو يرحل لتدريب "بورتو":

تولي جوزيه بيسيرو القيادة الفنية للأهلي مطلع موسم 2015/2016 ولكن المدرب البرتغالي لم يستمر علي رأس الجهاز الفني للمارد الأحمر طويلًا حيث طلب فسخ تعاقده في يناير 2016 وبعد 94 يومًا فقط قضاها مع الفريق وذلك من أجل الرحيل لتدريب فريق بورتو البرتغالي، وقرار المدرب بالرحيل عن الأهلي كان بمثابة صدمة لمجلس إدارة النادي برئاسة محمود طاهر والذي قدمت له كل الدعم والمساندة من أجل الاستمرار مع الفريق رغم مطالبات الجماهير برحيله بسبب تذبذب النتائج وعدم الثقة في قدراته.

اعتذار مُفاجئ لـ"فينجادا":

إتفق مجلس إدارة النادي الأهلي الأسبق برئاسة حسن حمدي مع البرتغالي فينجادا لتولي القيادة الفنية للفريق عام 2009، وتم الاتفاق علي كافة بنود التعاقد وحضر المدرب البرتغالي للقاهرة وعقد مؤتمرًا صحفيًا أعلن خلاله تعاقده مع الأهلي، ولكن بشكل مفاجئ عاد المدرب إلي بلاده، واعتذر عن قبول مهمة قيادة الفريق بسبب ارتباطات أسرية وتم تعيين حسام البدري مدربًا للفريق.

البدري يرحل دون مقدمات:

رحل حسام البدري عن تدريب الأهلي عام 2013 وفي منتصف الموسم الكروي لتدريب فريق أهلي طرابلس الليبي، وجاء رحيل "البدري" عن القلعة الحمراء مفاجأة كبيرة للجماهير ومسؤولي القلعة الحمراء، خاصة وأن مجلس إدارة النادي وقتها كان قريبًا من حسم الإتفاق معه علي زيادة راتبه الشهري وتجديد تعاقده لمدة موسمين، ولكن فوجئ الجميع عقب لقاء الأهلي والبنزرتي التونسي بالبطولة الأفريقية، برئيس نادي أهلي طرابلس "ساسي بوعون" يُعلن حسام البدري مدربًا للفريق الليبي.