افتتاح احتفالات ليالى رمضان بساحة أبوالحجاج بالأقصر

افتتح مساء اليوم أولى احتفالات ليالى رمضان الثقافية لفرع ثقافة الأقصر بساحة أبوالحجاج والذى يستمر لمدة ١٠أيام.





وتضمن الافتتاح عرض لمسرح العرائس تلاه عرض مواهب "محمد الصادق, أحمد عبد الفتاح، مصطفى أحمد، حبيبة أدهم وإقامة دورى ثقافى وورش رسم للأطفال باستخدام ألوان الخشب إشراف الفنانات صفاء محمد الطاهر إيمان صالح، بجانب ورشة خرز إشراف أسماء على.





وقدمت فرقة الأقصر للآلات الشعبية عرض التحطيب على أنغام المزمار والربابة.





وبالتعاون بين بيت الشعر وفرع ثقافة الاقصر أقيمت الخيمة الرمضانية لبيت الشعر بالأقصر وقدمت فقرة ابتهالات وتواشيح للشيخ الدمرانى عبدالله وأمسية شعرية شارك فيها الشعراء عبيد عباس، عزت الطيرى .





واختتمت الليلة وسط حضور جماهيرى كبير بعرض لفرقة الأقصر للموسيقى العربية وانشدت اغنيات "المولد، أسماء الله الحسنى، القلب يعشق كل جميل".



