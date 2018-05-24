ابنة أميتاب باتشان تشاركه إعلانًا للمجوهرات (صور)

نشرت صحيفة timesofindia الهندية، تقريرًا لها، يفيد أن شويتا ناندا باتشان، ابنة النجم الهندي أميتاب باتشان، سوف تشارك والدها تصوير إعلان تجاري، من المرجح أن يُبث الإعلان على الهواء في القريب.



الإعلان يروج لأحد أشهر المجوهرات، وستتشارك ناندا مع والدها، الذي كان سفيرا لشركة كاليان للمجوهرات العالمية منذ 2012، حيث تحل تمثل دور ابنته.



وتستعد ناندا، لإطلاق كتابها الأول "Paradise Towers"، وقد صرحت في لقاء صحفي، أن فكرة كتابها "أبراج الجنة"، قد واتتها، صباح يوم، عندما استيقظت، وهو أمر طبيعي بالنسبة لي. فلقد جئت من عائلة رواة قصص، وعندما كنا أطفال، تم تشجيعنا على الكتابة والقراءة وتم منح خيالنا حكمًا حرًا".



وقال متحدث باسم العلامة التجارية للمجوهرات: "إننا سعداء للغاية بأن شويتا وافقت على المشاركة في الحملة التجارية لمجوهرات كاليان التلفزيونية. لقد كانت لدينا علاقة طويلة مع عائلة باتشان الشهيرة".





