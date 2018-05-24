ننشر الأجندة الأسبوعية لمراكز الإبداع في رمضان
ينشر "الفجر الفني" الأجندة الأسبوعية لمراكز الإبداع في رمضان، والتي جاءت كالتالي:
الثلاثاء 13 رمضان :
قبة الغوري: معرض فنون الخط العربي
وكالة الغوري: فرقة التنورة
منفذ بيع
الصندوق بجوار قصر الآمير بشتاك - شارع المعز : معرض بيع لمنتجات الحرف التراثية
.
قصر الآمير طاز: معرض أماكن وتراث + مرسم للفنانين.
مركز طلعت حرب الثقافي: عرض مسرحية الليلة الكبيرة
بالتعاون مع البيت الفني للمسرح (10م) و ورشة فنية للأطفال (8:30 م) .
مركز ابداع بيت العيني: نورك يا رمضان
" كرنفال الفنون التشكيلية، و "قطايف رمضانية" (حكي – عرائس – موسيقي
) .
مركز الإبداع الفني: عرض "سلم نفسك"
.
الأربعاء 14 رمضان :
قبة الغوري: معرض فنون الخط العربي
وكالة الغوري: فرقة التنورة .
منفذ بيع الصندوق بجوار قصر الآمير بشتاك - شارع
المعز : معرض بيع لمنتجات الحرف التراثية .
بيت السحيمي: حفل غنائي لفرقة المركز القومي
للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية .
قصر الآمير طاز: معرض أماكن وتراث + مرسم للفنانين.
مركز طلعت حرب الثقافي: عرض مسرحية الليلة الكبيرة
بالتعاون مع البيت الفني للمسرح (10م) و ورشة فنية للأطفال (8:30 م) .
مركز ابداع بيت العيني: نورك يا رمضان
" كرنفال الفنون التشكيلية، و "قطايف رمضانية" (حكي – عرائس – موسيقي
) .
مركز الإبداع الفني: عرض "سلم نفسك"
.
الخميس 15 رمضان :
قبة الغوري: فرقة الأوبرا للإنشاد الديني و معرض
فنون الخط العربي .
منفذ
بيع الصندوق بجوار قصر الآمير بشتاك - شارع المعز: معرض بيع لمنتجات الحرف التراثية
.
بيت السحيمي: قراءات في الشعر الصوفي المنشد
"زين محمود" .
قصر الآمير طاز : حفل فني رموز رمضان زمان ومعرض
أماكن وتراث + مرسم للفنانين.
مركز طلعت حرب الثقافي : ورشة فنية للأطفال
(8:30 م) ، و صالون ثقافي مع الكاتب "محمد الشافعي (9 م ) .
مركز ابداع بيت العيني: نورك يا رمضان
" كرنفال الفنون التشكيلية، و "قطايف رمضانية" (حكي – عرائس – موسيقي
) .
مركز الحرية للإبداع: حفل منال محي الدين .
مركز الابداع الفنى: عرض مسرحية "سلم نفسك"
.
الجمعة 16 رمضان :
قبة الغوري: اوركسترا بيت العود و معرض فنون
الخط العربي .
منفذ
بيع الصندوق بجوار قصر الآمير بشتاك - شارع المعز: معرض بيع لمنتجات الحرف التراثية
.
بيت
السحيمي: عرض الإراجوز وخيال الظل بعنوان " رمضان جانا " ورشة فوانيس رمضان
-"نماذج فانوس اللعب الشعبي " الجريد والورقي" ، " الفانوس القماشي"
، " الفانوس الفني من الجلد " ، "فانوس الظل "
قصر الآمير طاز: معرض أماكن وتراث + مرسم للفنانين.
مركز الابداع الفنى: عرض مسرحية "سلم نفسك"
.
السبت 17 رمضان :
قبة الغوري: حفل موسيقي عربية للتراث و معرض
فنون الخط العربي .
وكالة
الغوري: عرض فرقة التنورة .
منفذ
بيع الصندوق بجوار قصر الآمير بشتاك - شارع المعز: معرض بيع لمنتجات الحرف التراثية
.
بيت السحيمي: حفل الشيخ "جمال سالم"
.
قصر الآمير طاز: معرض أماكن وتراث + مرسم للفنانين.
مركز طلعت حرب الثقافي: صالون بهجة الروح مع
الشاعر "محمد بهجت" وكورال المركز .
بيت المعمار المصري: أمسية "بحب السيما"
د. هبة صفي الدين ، يصاحبه عزف مع الفنان " إسلام طه" .
مركز الابداع الفنى: عرض مسرحية "سلم نفسك"
.
الأحد 18 رمضان :
قبة الغوري: حفل "رسالة سلام" ، و معرض فنون الخط
العربي .
منفذ بيع الصندوق بجوار قصر الآمير بشتاك - شارع
المعز: معرض بيع لمنتجات الحرف التراثية .
بيت السحيمي: عرض فرقة النيل للآلآت الشعبية "شعبة الطبل
والمزمار" .
بيت الشعر العربي: أمسية شعرية .
قصر الآمير طاز: معرض أماكن وتراث + مرسم للفنانين.
مركز إبداع الأسكندرية : عرض تحت الإنشاء نتاج
ورشة استديو الممثل .
مركز
الإبداع الفني: العرض المسرحي "سلم نفسك" .
الاثنين 19 رمضان :
وكالة الغوري: عرض فرقة " التنورة"
.
منفذ بيع الصندوق بجوار قصر الآمير بشتاك - شارع
المعز: معرض بيع لمنتجات الحرف التراثية .
بيت السحيمي: حفل الشيخ " جودة "
.
قصر الأمير طاز: معرض "أماكن وتراث"+
مرسم للفنانين .
مركز ابداع بيت العيني: حفل للإطفال وذوي الأحتياجات
الخاصة + عرض للإراجوز وخيال الظل .
مركز إبداع الأسكندرية : عرض تحت الإنشاء نتاج
ورشة استديو الممثل .
مركز
الإبداع الفني: العرض المسرحي "سلم نفسك".
الثلاثاء 20 رمضان :
وكالة الغوري: عرض فرقة " التنورة"
.
منفذ بيع الصندوق بجوار قصر الآمير بشتاك - شارع
المعز: معرض بيع لمنتجات الحرف التراثية .
بيت السحيمي: حفل الشيخ " إيهاب يونس
" .
قصر الأمير طاز: حفل لفرقة مدرسة الإنشاد الديني
و افتتاح معرض مأذن واجراس بالتعاون مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري .
مركز طلعت حرب الثقافي : حفل للإطفال وذوي الإحتياجات
الخاصة و عرض للأراجوز وخيال الظل .
بيت المعمار المصري : ندوة العمارة بعيون شاهين
، المعماري "حمدي سطوحي" .
*جميع العروض تبدأ في الساعة التاسعة والنصف
مساءَ.
*تبدأ ورش الاطفال بمركز طلعت حرب ، ومركز ابداع
بيت العينى فى الثامنة والنصف.