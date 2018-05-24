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ننشر الأجندة الأسبوعية لمراكز الإبداع في رمضان

الخميس 24/مايو/2018 - 03:01 م
ننشر الأجندة الأسبوعية لمراكز الإبداع في رمضان
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أحمد رمضان متولي
 

ينشر "الفجر الفني" الأجندة الأسبوعية لمراكز الإبداع في رمضان، والتي جاءت كالتالي:

 

الثلاثاء 13 رمضان :

قبة الغوري: معرض فنون الخط العربي

 

وكالة الغوري: فرقة التنورة

 

منفذ بيع  الصندوق بجوار قصر الآمير بشتاك - شارع المعز : معرض بيع لمنتجات الحرف التراثية .

 

قصر الآمير طاز: معرض أماكن وتراث + مرسم للفنانين.

 

مركز طلعت حرب الثقافي: عرض مسرحية الليلة الكبيرة بالتعاون مع البيت الفني للمسرح (10م) و ورشة فنية للأطفال (8:30 م) .

 

مركز ابداع بيت العيني: نورك يا رمضان " كرنفال الفنون التشكيلية، و "قطايف رمضانية" (حكي – عرائس – موسيقي ) .

 

مركز الإبداع الفني: عرض "سلم نفسك" .

 

الأربعاء 14 رمضان :

قبة الغوري: معرض فنون الخط العربي

 

وكالة الغوري: فرقة التنورة  .

 

منفذ بيع الصندوق بجوار قصر الآمير بشتاك - شارع المعز : معرض بيع لمنتجات الحرف التراثية .

 

بيت السحيمي: حفل غنائي لفرقة المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية .

 

قصر الآمير طاز: معرض أماكن وتراث + مرسم للفنانين.

 

مركز طلعت حرب الثقافي: عرض مسرحية الليلة الكبيرة بالتعاون مع البيت الفني للمسرح (10م) و ورشة فنية للأطفال (8:30 م) .

 

مركز ابداع بيت العيني: نورك يا رمضان " كرنفال الفنون التشكيلية، و "قطايف رمضانية" (حكي – عرائس – موسيقي ) .

 

مركز الإبداع الفني: عرض "سلم نفسك" .

 

 

الخميس 15 رمضان :

قبة الغوري: فرقة الأوبرا للإنشاد الديني و معرض فنون الخط العربي .

 

 منفذ بيع الصندوق بجوار قصر الآمير بشتاك - شارع المعز: معرض بيع لمنتجات الحرف التراثية .

 

بيت السحيمي: قراءات في الشعر الصوفي المنشد "زين محمود" .

 

قصر الآمير طاز : حفل فني رموز رمضان زمان ومعرض أماكن وتراث + مرسم للفنانين.

 

مركز طلعت حرب الثقافي : ورشة فنية للأطفال (8:30 م) ، و صالون ثقافي مع الكاتب "محمد الشافعي (9 م ) .

 

مركز ابداع بيت العيني: نورك يا رمضان " كرنفال الفنون التشكيلية، و "قطايف رمضانية" (حكي – عرائس – موسيقي ) .

 

مركز الحرية للإبداع: حفل منال محي الدين  .

 

مركز الابداع الفنى: عرض مسرحية "سلم نفسك" .

 

 

الجمعة 16 رمضان :

قبة الغوري: اوركسترا بيت العود و معرض فنون الخط العربي .

 

 منفذ بيع الصندوق بجوار قصر الآمير بشتاك - شارع المعز: معرض بيع لمنتجات الحرف التراثية .

 

 بيت السحيمي: عرض الإراجوز وخيال الظل بعنوان " رمضان جانا " ورشة فوانيس رمضان -"نماذج فانوس اللعب الشعبي " الجريد والورقي" ، " الفانوس القماشي" ، " الفانوس الفني من الجلد " ، "فانوس الظل "

 

قصر الآمير طاز: معرض أماكن وتراث + مرسم للفنانين.

 

مركز الابداع الفنى: عرض مسرحية "سلم نفسك" .

 

 

السبت 17 رمضان :

قبة الغوري: حفل موسيقي عربية للتراث و معرض فنون الخط العربي .

 

 وكالة الغوري: عرض فرقة التنورة .

 

 منفذ بيع الصندوق بجوار قصر الآمير بشتاك - شارع المعز: معرض بيع لمنتجات الحرف التراثية .

 

بيت السحيمي: حفل الشيخ "جمال سالم" .

 

قصر الآمير طاز: معرض أماكن وتراث + مرسم للفنانين.

 

مركز طلعت حرب الثقافي: صالون بهجة الروح مع الشاعر "محمد بهجت" وكورال المركز .

 

بيت المعمار المصري: أمسية "بحب السيما" د. هبة صفي الدين ، يصاحبه عزف مع الفنان " إسلام طه" .

 

مركز الابداع الفنى: عرض مسرحية "سلم نفسك" .

 

 

الأحد 18 رمضان :

قبة الغوري:  حفل "رسالة سلام" ، و معرض فنون الخط العربي .

 

منفذ بيع الصندوق بجوار قصر الآمير بشتاك - شارع المعز: معرض بيع لمنتجات الحرف التراثية .

 

بيت السحيمي:  عرض فرقة النيل للآلآت الشعبية "شعبة الطبل والمزمار" .

 

بيت الشعر العربي: أمسية شعرية .

 

قصر الآمير طاز: معرض أماكن وتراث + مرسم للفنانين.

 

مركز إبداع الأسكندرية : عرض تحت الإنشاء نتاج ورشة استديو الممثل .

 

 مركز الإبداع الفني: العرض المسرحي "سلم نفسك" .

 

 

 

الاثنين 19 رمضان :

وكالة الغوري: عرض فرقة " التنورة" .

 

منفذ بيع الصندوق بجوار قصر الآمير بشتاك - شارع المعز: معرض بيع لمنتجات الحرف التراثية .

 

بيت السحيمي: حفل الشيخ " جودة " .

 

قصر الأمير طاز: معرض "أماكن وتراث"+ مرسم للفنانين .

 

مركز ابداع بيت العيني: حفل للإطفال وذوي الأحتياجات الخاصة + عرض للإراجوز وخيال الظل .

 

مركز إبداع الأسكندرية : عرض تحت الإنشاء نتاج ورشة استديو الممثل .

 

 مركز الإبداع الفني: العرض المسرحي "سلم نفسك".

 

 

الثلاثاء 20 رمضان :

وكالة الغوري: عرض فرقة " التنورة" .

 

منفذ بيع الصندوق بجوار قصر الآمير بشتاك - شارع المعز: معرض بيع لمنتجات الحرف التراثية .

 

بيت السحيمي: حفل الشيخ " إيهاب يونس " .

 

قصر الأمير طاز: حفل لفرقة مدرسة الإنشاد الديني و افتتاح معرض مأذن واجراس بالتعاون مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري .

 

مركز طلعت حرب الثقافي : حفل للإطفال وذوي الإحتياجات الخاصة و عرض للأراجوز وخيال الظل .

 

بيت المعمار المصري : ندوة العمارة بعيون شاهين ، المعماري "حمدي سطوحي" .

 

*جميع العروض تبدأ في الساعة التاسعة والنصف مساءَ.

 

*تبدأ ورش الاطفال بمركز طلعت حرب ، ومركز ابداع بيت العينى فى الثامنة والنصف.

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