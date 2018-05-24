"العالمية للاستثمار والتنمية " تحقق أكثر أنخفاضاً داخل البورصة





تصدرسهم شركة " العالمية للاستثمار والتنمية " قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً، فى ختام تداولات اليوم الخميس، نهاية تعاملات الأسبوع ، بنسبة بلغت 9.53% محققاً 13.67 جنيه، ثم " العربية لاستصلاح الاراضي " بنسبة بلغت 8.09% مغلقاً 12.95 جنيه، و احتلت شركه" شهادات الإيداع المصرية لمجموعة السلام القابضة " المرتبة الثالثة بنسبة 8.09% محققاً 2.16 جنيه، ثم أسهم "الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)" بنسبة 5.73% محققاً 12.17 جنيه لتحتل بذالك المرتبة الرابعة ، و أحتلت شركة "النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية " المرتبة الخامسة بنسبة 5.57% مغلقاً 32.91 جنيه.