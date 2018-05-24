إحالة أوراق المتهمين بقتل مواطن لسرقة "هاي كير" لمفتي الجمهورية

أحالت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، أوراق 6 متهمين إلي فضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ رأيه الشرعي فى إعدامهم، لاتهامهم بقتل مواطن وإصابة ٥ آخرين، واتلاف سيارة بهدف سرقة أموال تخص شركة هاي كير للحراسة بدائرةً قسم التبين.





صدر القرار برئاسة المستشار حمادة شكرى و بعضوية المستشارين، ناصر بربري، وأسامة محمد علي، وسعيد الرشيد السمادوني، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسيح فل.





وأسندت النيابة للمتهمين، أحمد سيد عبد العال "سائق"، ومهران أحمد صادق "عاطل"، وصبري عبد الفتاح عبد العال "عاطل"، وأسامة أبو سريع حسن "عاطل"، ووليد أبو سريع حسن "عاطل"، وأحمد محمد محمود "عاطل"، بقتل المجني عليه عثمان بسيوني عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية، وعقدوا العزم علي قتله، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية بنادق آلية، وما أن ظفروا به حتي أطلقوا صوبة عدة أعيرة نارية، قاصدين من ذلك قتله محدثين به الإصابات الموصوفه بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته.



