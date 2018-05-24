مشتريات "المصريين" تُربح البورصة 4.1 مليار جنيه بالمنتصف

تباينت مؤشرات البورصة خلال منتصف تداولات اليوم الخميس، نهاية تعاملات الأسبوع، و صعد مؤشرها الرئيسى بنسبة بلغت نحو 0.48% مدعوماً بعمليات الشراء القوية من قبل المستثمرين المصريين على الاسهم الانتقائية والقيادية فى حين اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب الى البيع.





وربح رأس المال السوقى 4.1 مليار جنيه ليصل عند مستوى 953.2 مليار جنيه مقابل نحو 949.1 مليار جنيه فى ختام تعاملات الجلسة الماضى.





وعلى صعيد مؤشرات البورصة قفز مؤشر البورصة الرئيسى "EGX30" بنسبة 0.48% ليصل عند مستوى 16742.26 نقطة,حيث تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX70" بنسبة 0.05% محققا مستوى 862.26 نقطة, تلاه صاعداً مؤشر "EGX100" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.09% محققا مستوى 2191.14 نقطة .





وسجل السوق قيم تداولات بلغت 203.3 مليون جنيه، من خلال تداول 28.7 مليون سهم، بتنفيذ 5.7 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 131 شركة مقيدة، ارتفع منها 59 سهمًا، وتراجعت أسعار 20 سهمًا، في حين لم تتغير أسعار 52 سهمًا أخرين.





واتجه صافي تعاملات المصريين وحده نحو الشراء مسجلاً 3.4 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 66.07% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه صافي تعاملات العرب والأجانب نحو عمليات البيع، مسجلًا 1.2 مليون جنيه، و 2.2 مليون جنيه على التوالي، بنسبة استحواذ 12.15%، 21.78% من التداولات.