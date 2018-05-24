ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أحمد السقا ردًا على "البزاوي" لإنقاذ سليم الأنصاري: أمير كرارة مصمم يعمل مشاكل

الخميس 24/مايو/2018 - 06:16 ص
أحمد السقا ردًا على البزاوي لإنقاذ سليم الأنصاري: أمير كرارة مصمم يعمل مشاكل
أحمد السقا
طباعة
سارة إبراهيم
 
داعب النجم أحمد السقا، الفنان محمود البزاوي، الذي يشارك ضمن أحداث مسلسل "كلبش2" المعروض حاليًا ضمن دراما رمضان 2018، وذلك باسترجاع دور الفنان أمير كرارة، في فيلم "هروب اضطراري" الذي قام ببطولته الفنان أحمد السقا.

وكتب "السقا" عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "أنا أنقذته مرتين في هروب اضطراري وهو برضه مصمم يعمل مشاكل، وماحدش ضيع حقه في المسلسل غيرك يا محمود".

من جانبه، علق "البزاوي" على منشور السقا، قائلا: "يا سقااا تعالى انقذنا زي ما انقذت رحيم"، في إشارة لمشاركة السقا كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل "رحيم"، لياسر جلال.
المزيد عن: هروب اضطراري نجوم الفن مشاهير مسلسلات رمضان 2018 مسلسلات رمضان مسلسلات مزيكا محمود البزاوي كلبش2 فن سينما سليم الأنصاري دراما رمضان 2018 دراما بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقعه يفوز بكعكة أعلى مشاهدة فى رمضان؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة العربية للأندية
الفتح الرباطي - المغرب
x
21:00
السالمية - الكويت
الاتحاد السكندري - مصر
x
21:00
أساس تيليكوم - جيبوتي
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/24/2018 7:20:01 AM