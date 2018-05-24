أحمد السقا ردًا على "البزاوي" لإنقاذ سليم الأنصاري: أمير كرارة مصمم يعمل مشاكل

داعب النجم أحمد السقا، الفنان محمود البزاوي، الذي يشارك ضمن أحداث مسلسل "كلبش2" المعروض حاليًا ضمن دراما رمضان 2018، وذلك باسترجاع دور الفنان أمير كرارة، في فيلم "هروب اضطراري" الذي قام ببطولته الفنان أحمد السقا.





وكتب "السقا" عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "أنا أنقذته مرتين في هروب اضطراري وهو برضه مصمم يعمل مشاكل، وماحدش ضيع حقه في المسلسل غيرك يا محمود".





من جانبه، علق "البزاوي" على منشور السقا، قائلا: "يا سقااا تعالى انقذنا زي ما انقذت رحيم"، في إشارة لمشاركة السقا كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل "رحيم"، لياسر جلال.