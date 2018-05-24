أستاذ جامعي يخطف ابنته من طليقته.. والأخيرة تنهار وتناشد "السيسي" (فيديو)



وانهارت الأم على الهواء مباشرة، ووجهت رسالة إلى ابنتها لكي تسامحها لأنها لم تستطع أن تحميها من أبيها.



وانهارت الأم على الهواء مباشرة، ووجهت رسالة إلى ابنتها لكي تسامحها لأنها لم تستطع أن تحميها من أبيها.

وأشارت خلال لقاء ببرنامج "بيت الخير"، المذاع عبر فضائية المحور، إلى أنها تلقت رسائل تفيد وفاة ابنتها، ورغم حصولها على حكم باستعادتها إلا أنه لم يتم التنفيذ، وناشدت رئيس الجمهورية لكي يتدخل ويعيد لها بانتها.