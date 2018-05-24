الزمالك يسترد "كهربا وفتحي وشيكابالا وجبر"





كشف الاعلامي اسلام الشاطر أن نادي الزمالك يسترد للرباعي المحترف فى الدورى السعودي محمود عبد المنعم كهربا ومصطفي فتحي ومحمود عبد الرازق شيكابالا واللاعب على جبر وتم قيد اللاعبين فى قائمة الفريق الابيض للموسم الجديد.





وأضاف " الشاطر" خلال برنامج "اكسترا تايم" المذاع على قناة اكسترا نيوز اليوم الاربعاء أن اللاعب محمود كهربا لدية عدة عروض من أندية محلية وعربية وأوروبية خاصة بالدوري الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفى المقبل حيث أن العرض المقدم من إحدى شركات التسويق الأوروبية بخصوص رحيل اللاعب نظير 5 ملايين جنيه إسترليني وهو ما يوازي قرابة 120 مليون جنيه مصري.





وتابع :" سيتم الموافقة على العرض الانجليزى ببيع كهربا بالدورى الانجليزى بينما هناك مفاوضات من جانب النادى السعودي المحترف فيه شيكابالا اذا كان سيكمل أو يعود للزمالك بينما على جبر سيتم الموافقة على استمرارة فى الفريق الانجليزى فى حالة بيع احمد حجازى .





وأشار" الشاطر" الى أن اللاعب مصطفي فتحي حتما سيعود الى نادى الزمالك أو سيكمل فى الفريق السعودى مرة اخرى مناشد الرباعي بالانتظار حتى بعد انتهاء مونديال روسيا حيث ستكون العروض افضل واكبر لهولاء اللاعبين حال تألقهم مع المنتخب الوطنى .



