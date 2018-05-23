البورصات الأوروبية تتراجع عند الإغلاق مع ترقب تطورات الأزمة التجارية

هبطت مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مع تجدد المخاوف التجارية بين الصين والولايات المتحدة.





ويأتي تراجع البورصات الأوروبية مع هبوط الأسواق العالمية نتيجة عودة التوترات التجارية بين أكبر اقتصاديين في العالم، بعد أن صرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأن اتجاه المفاوضات بين واشنطن وبكين يصعب تنفيذه، بعد أن ذكر أمس أنه غير راضٍ عن المحادثات مع الصين.





وقادت أسهم الموارد الأساسية الخسائر في أوروبا بعدما تراجعت بنحو 2.5%.





وفي بيانات اقتصادية، تراجع النشاط الاقتصادي بمنطقة اليورو خلال الشهر الجاري لأقل مستوى في 18 شهراً، فيما كشفت أخرى عن هبوط معدل التضخم في بريطانيا خلال الشهر الماضي بعكس توقعات استقراره.





كما تراجعت ثقة المستهلكين في منطقة اليورو خلال الشهر الجاري.





وبنهاية التعاملات، هبط مؤشر"ستوكس 600" بنحو 1.1% إلى 392.5 نقطة، فيما تراجع "فوتسي" البريطاني بنسبة 1.1% إلى 7788.4 نقطة.





أما "داكس" الألماني فقد هبط بنحو 1.5% إلى 12976.8 نقطة، فيما تراجع "كاك" الفرنسي بنسبة 1.3% إلى 5565.8 نقطة.





وبحلول الساعة 4:20 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط اليورو أمام الدولار بنحو 0.6% إلى 1.1703 دولار.