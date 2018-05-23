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عبدالرحيم علي: أنا أول من طالب بوقف وإغلاق القنوات الدينية (فيديو)

الأربعاء 23/مايو/2018 - 08:06 م
عبدالرحيم علي: أنا أول من طالب بوقف وإغلاق القنوات الدينية (فيديو)
عبدالرحيم علي
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أمنية فوزي
 
قال الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب عبدالرحيم علي، إنه أول من طالب بوقف وإغلاق القنوات الدينية المخالفة، وقنوات "تحت السلم".

وأشار "علي"، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء الأربعاء، إلى أنه ضد وقف أي مذيع في مصر؛ لأن الحرية تقتضي أن يأتي الفرز مجتمعيًا.

وأكد أنه ضد وقف أي برنامج تليفزيوني، إلا القنوات التي تتلاعب بقيم المجتمع والمشاعر الدينية للمجتمع وتبث السموم.
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