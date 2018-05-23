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كاريكاتير إسرائيلى يسخر من نتنياهو وترامب

الأربعاء 23/مايو/2018 - 03:36 م
كاريكاتير إسرائيلى يسخر من نتنياهو وترامب
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الحسين محمد
 
نشرت صحيفة معاريف العبرية،رسمًا كاريكاتيرًا يسخر من الرئيس الأمريكى "دونالد ترامب"، ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

وشبهت الصحيفة الرئيس الأمريكى، على هيئة مارد مصباح علاء الدين، الذى ينصاع لأوامر وطلبات صاحبه، فيما صورت رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وهو ممسكًا بالمصباح، وفى يده الأخرى، يحمل الأمنيات التى حققها له دونالد ترامب، التى تشمل نقل السفارة الأمريكية للقدس، وإلغاء الإتفاق النووى مع إيران.

ويظهر فى الرسم ترامب وهو على هيئة مارد المصباح، وهو يسأل نتنياهو "هل ترغب فى أى شىء أخر".
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