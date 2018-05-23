منافسو مصر.. تاباريز يثير الغموض حول تشكيل أوروجواي الأساسي

أكد أوسكار واشنطن تاباريز، المدير الفني المخضرم لمنتخب أوروجواي، أنه لا يوجد أي لاعب ضمن مكانه كأساسي في المونديال وفقا لما يقدمه هذه الفترة، وذلك بالتزامن مع بدء تحضيرات "السيليستي" لكأس العالم بروسيا هذا الصيف.





وتطرق تارباريز خلال مؤتمر صحفي اليوم للحديث عن القائمة الأولية التي تضم 26 لاعبا، وأشار إلى أن كل الأمور واضحة بالنسبة له، مع وجود بعض النقاط الحاسمة التي ما زالت "محل شك".





وأوضح صاحب الـ71 عاما، الذي يجلس على مقعد المدير الفني لأوروجواي منذ 2006، إلى أن الموقف الحالي "مشابه كثيرا لسنوات سابقة"، واليوم هناك قوام للمنتخب يمكنه تقديم حلول عديدة للمواقف النظرية التي قد تطرأ خلال مواجهات المونديال.





يذكر أن منتخب أوروجواي بدأ، اليوم الثلاثاء، استعداداته لكأس العالم بروسيا هذا الصيف بمشاركة 14 لاعبا وسط غياب الثلاثي لويس سواريز وإدينسون كافاني ودييجو جودين.





وحول رؤيته لحالة اللاعبين خلال المران الأول، أكد تاباريز أنه استغل هذه الفرصة لتهنئة اللاعبين "أكثر من أي وقت مضى" على "النتائج الإيجابية للغاية" التي حققوها مع أنديتهم هذا الموسم.





وأوضح "هناك العديد من اللاعبين الذي فازوا ببطولات مع أنديتهم، وهناك آخرون سجلوا أهدافا كثيرة، وقدموا أداء رائع"، ولكنه فضل عدم الإفصاح عن تفاصيل أكثر تخص حالة اللاعبين، مؤكدا أن كل شيء سيكون واضحا أمام الجميع خلال الأسابيع التي ستسبق انطلاق المونديال.













كما تحدث عن "الطريق الممهد" لأوروجواي نحو بلوغ الدور الثاني مقارنة بمنتخبات أخرى، وهو الأمر الذي لا يعني تحقيق نتائج إيجابية، ولكنه بالطبع يساعد في "التخطيط" للمونديال.





واختتم "المايسترو" تصريحاته بالتأكيد على أنه سيعلن عن القائمة النهائية التي تضم 23 لاعبا قبل 4 يونيو/حزيران المقبل.





ويخوض بطل العالم مرتين في (1930 و1950) مونديال روسيا ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات روسيا، المضيف، ومصر والسعودية.





وسيكون الافتتاح أمام رفاق النجم محمد صلاح منتصف يونيو/حزيران المقبل، ثم سيواجه بعدها بخمسه أيام منتخبا عربيا آخر وهو السعودية، قبل أن يكون ختام الدور الأول أمام أصحاب الأرض في 25 من نفس الشهر.



