أغرب 10 تصريحات لمرتضى منصور في الموسم الماضي (تقرير)

هناك شخص مثير للجدل وهناك مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، الذي لا يتوقف عن التصريحات النارية، فأصبحت مداخلاته الإعلامية في البرامج وظهوره على الشاشات هو حدث بحد ذاته يترقبه الجميع وينتظر المفآجات التي دوما ما تكون حاضرة.

وخلال هذا الموسم المزدحم بالأحداث التي مرت على نادي الزمالك من انتخابات، وتذبذب مستوى الفريق الفني وخروجه من الكونفدرالية واحتلاله المركز الثالث بالدوري والفوز على الأهلي وحصد بطولة كأس مصر، كان لتصريحات مرتضى منصور نصيب الأسد في إثارة الجدل في الشارع الرياضي.

ويرصد "الفجر الرياضي " أغرب 10 تصريحات خلال الموسم:-

"الزمالك تعاقد مع قاهر الأهلي"

خرج هذا التصريح بعد أن أعلن الزمالك التعاقد مع نيبوشا كمدير فني للفريق في بداية الموسم، بعد أن استطاع المدرب المونتينيجري هزيمة الأهلي مرتين في البطولة العربية وقت أن كان يقود الفيصلي الأردني.

"مش هقعد مع مزور"

اتهم رئيس الزمالك نائبه هاني العتال بتزوير أوراق عضويته لنادي الزمالك ورفض عقد أي إجتماعات للمجلس بشكل كامل منذ انتخابه في نوفمبر 2017.

"فرج يا عامر لم عفاريتك"

خرج هذا التصريح بعد هزيمة الزمالك من سموحة بثلاثية وعلق مرتضى منصور على أسباب الهزيمة أن فرج عامر رئيس نادي سموحة سخر "عفاريت" حتى يتمكن من الفوز على الزمالك.

"الزمالك مش هيفوز طالما فيه سرطان"

يقصد به نائب رئيس النادي هاني العتال وهو التصريح الذي خرج بعد هبوط مستوى الفريق عقب الإنتخابات.

"انا رئيس مصر القادم"

أعلن مرتضى منصور أنه سيتقدم للترشح للانتخابات الرئاسية في مصر أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي وأنه سيفوز بها ولكنه تراجع قبل التقديم الرسمي لأوراق الترشح.

"الزمالك بطل الدوري"

قال مرتضى منصور عقب فوز الزمالك على الأهلي في مباراة الدوري الثاني بين الفريقين: "الاهلي فاز بالدوري وأنا فزت على الأهلي يبقى الزمالك بطل الدوري".

"بيبيع لحم حمير وعصيره فيه دود"

هاجم رئيس الزمالك المهندس فرج عامر بهذه التصريحات عقب الأزمة التي وقعت مؤحرا حول حكم نهائي الكأس وإصرار سموحة على الحكم الأجنبي.

"يا ميمي مكانك مستشفى المجانين"

وجه كلامه لمدرب سموحة ميمي عبدالرزاق الذي رفض مصافحته عقب انتهاء مباراة الكأس بفوز الزمالك بالبطولة بركلات الترجيح.

"انا جايب دوري و 5 كاس وسوبر"

عبر رئيس الزمالك عن اعتزازه بانجازاته مع فريق الزمالك وقيادتهم لتحقيق هذه البطولات خلال قيادة للقلعة البيضاء.