أحمد حاتم يضع مي عز الدين في اختبار صعب وعليها الاختيار في "رسايل"

شهدت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل "رسايل"، إنقاذ هالة "مي عز الدين" وزوجها طارق "خالد سليم" ويحيي الخربوطلي "أحمد سعيد عبد الغني"، للشاب الذي حبسه سامح الخربوطلي "أحمد حاتم" في شاليه العين السخنة ونقله إلى المستشفى.

وترى هالة حلمًا آخر في فيلا الخربوطلي حيث يتحدث معها سامح ويقول لها أن الطريق مازال في بدايته وأنها إذا أرادت الانسحاب فعليها أن تمشي على خط أحمر وإذا لم تتعداه فسوف تكمل الطريق معه ولارجوع في ذلك.





وتفيق هالة وتجد ابنها يرسم خطًا أحمر، ويخبرها شقيقها بمشروع مزرعة وأن جيرانهم هم عائلة الخربوطلي، فتذهب معه لرؤية تلك الأرض، ولكنها تشاهد الفيلا التي رأتها في الحلم فتدخلها وتجد هناك فتاة لها علاقة بالشاب الذي ضربه سامح.





المسلسل من بطولة "مي عز الدين، خالد سليم، أحمد حاتم، مها أحمد ومن إخراج إبراهيم فخر.







