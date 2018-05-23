محمد رمضان: سعيد بنجاح "نسر الصعيد" على أرض الواقع (فيديو)

نشر الفنان محمد رمضان فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع التغريدات "تويتر"، ظهر خلاله وهو يتوسط عدد كبير من الجمهور الراغب قي إلتقاط الصور التذكارية معه، معربًا عن سعادته بردود الفعل حول مسلسل "نسر الصعيد" على أرض الواقع.





وغرد "رمضان": "الحمد لله سعيد برد فعل ⁧‫نسر لبصعيدعلى رض الواقع بجانب رقم واحد على ترند Youtube و google".









" نسر الصعيد" تأليف محمد عبد المعطي واخراج ياسر سامي، انتاج شركة العدل جروب، ويشارك في بطولة العمل كل من محمد رمضان ودرة وسيد رجب ووفاء عامر ودينا.