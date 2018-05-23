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وليد فواز يحاول العودة لمي سليم وباسل خياط يستمر في البحث عن زوجته في "الرحلة"

الأربعاء 23/مايو/2018 - 05:15 ص
وليد فواز يحاول العودة لمي سليم وباسل خياط يستمر في البحث عن زوجته في الرحلة
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شيماء احمد
 


شهدت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل "الرحلة"، استمرار أسامة "باسل خياط" في البحث عن زوجته رانيا "ريهام عبدالغفور" وابنته، حيث يتحدث مع كارما ويوهمها بأنه صاحب جاليري في دبي، ويخبرها أنه يريد تلك الفتاة الصغيرة التي صورتها هي وجعلتها بوستر لمعرضها لعمل جلسة تصوير لها وعرض الاعمال في الجاليري.


وعلى الجانب الآخر يأتي ذلك الشاب الذي أوهم آدم "وليد فواز" بأنه على علاقة مع زوجته سارة "مي سليم" ويعطيه ظرف، بعدها يذهب آدم لسارة ويطلب منها العودة معه ويعتذر لها.


وتطلب رانيا من صلاح الذي يعمل في الفندق الدواء المخدر الذي تستعمله، فيخبرها بأن تذهب مع خطيبته لجلبه، وهو في الحقيقة يدبر لها شيئًا مجهولًا.


المسلسل من بطولة باسل خياط، ريهام عبدالغفور، حنان مطاوع، وليد فواز، مي سليم، ومن إخراج حسام علي.




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