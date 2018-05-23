أول رد من "التضامن" بشأن التعذيب في دار رعاية أطفال بالإسكندرية



وأضاف "عبدالعاطي"، في تصريحات تلفزيونية، الثلاثاء، أن القضية لها شقين، الأول جنائي، وتتولاه النيابة، ويتم فيه اتهام الدار والعاملين بها، والشق الثاني يخص وزارة التضامن، وهو المصلحة الفضلى للطفل، حيث تتدخل الوزارة لتغيير فريق العمل بالكامل.



وأكد أن واقعة تعذيب الأطفال في دار الرشاد بمنطقة السيوف بالإسكندرية، هي واقعة حقيقية، والجانب الكيدي فيها، أن العاملين في الدار ينقسمان لفريقين، يريدان الكيد في بعضهما البعض.



وشدد على أنه لحين الفصل من قبل النيابة في من هو المتسبب سيتم تغيير جميع العاملين بالدار، موضحا: "معندناش خيار وفقوس".

قال علاء عبدالعاطي، مساعد وزير التضامن، إن الوزارة تتحرك فورا عندما يحدث اعتداء على أي طفل في دور رعاية الأيتام، وهناك فرق مدربة لمتابعة ذلك.