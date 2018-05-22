مصر× يوم.. عبدالرحيم علي يكشف تفاصيل لقائه بالفريق أحمد شفيق

شهدت مصر على مدار 24 ساعة العديد من القضايا الهامة، التي ركزت عليها برامج التوك شو، والقنوات الفضائية، من بينها مطالبة الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق وزير التعليم العالي بإقرار مادة علمية عن الآثار المصرية تُدرس لجميع طلبة الجامعات.

"حواس" يطالب بتدريس مادة عن الآثار لجميع طلبة الجامعات

طالب الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق وزير التعليم العالي، بإقرار مادة علمية عن الآثار المصرية تُدرس لجميع طلبة الجامعات بلا استثناء.

وأوضح حواس، خلال حواره المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الثلاثاء، أنه قبل تولي وزارة الآثار، خوفًا من أن يتولها آخر لا يدرك أهمية الآثار المصرية.

واستكمل وزير الآثار الأسبق، بأنه كان يلزم العاملين معه من المسافرين للخارج بالقسم على "المصحف"، بأنهم سيعودوا لمصر مرة آخرى، متابعًا أن مصر بها الكثير أفضل منه ولكنهم لا يعرفون معنى العشق الآثري.

خالد الجندي يوضح طريقة سهلة لحساب زكاة المال

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك طريقة سهلة لحساب زكاة المال بعيدًا عن الحسابات والأرقام التى يرددها المشايخ، مشيرا إلى أن الطريقة هى مجموع كل ما تملكه وتقسمه على 40، والناتج هو قيمة زكاة المال.

وتابع الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء: "الناس بتتعب واللى يقولها 10% من الأرباح وخلافه، هو المفروض إن الحساب يكون 2.5% من إجمالى ما تملكه".

عبدالرحيم علي يكشف تفاصيل لقائه بالفريق أحمد شفيق قبل عودته لمصر

كشف الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب عبدالرحيم علي، تفاصيل لقائه بالفريق أحمد شفيق، قبل عودته لمصر، قائلًا: "أحب هذا الرجل على المستوى الشخصي، وأحترمه جدًا، ولا أريده أن يفهمني خطأ".

وأوضح "علي"، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الثلاثاء، أنه مدفوعًا بالظلم، وأنه كان فائزًا في الانتخابات الرئاسية بدلًا من الرئيس المعزول محمد مرسي، وأن اللعبة لم تكن من المجلس العسكري بل من اللجنة العليا.

وأضاف أن أحمد شفيق خذل الشعب المصري بسفره إلى الخارج، وليس من حقه العودة مرة أخرى بعد تمهيد الأرض، متابعًا: "شفيق ترك الساحة وعمق الأزمة ووضع الجميع في مواجهة الإخوان".

وقال عضو مجلس النواب، إن من حمسوه للترشح للانتخابات الرئاسية السابقة كانوا مدفوعين من قطر والإخوان ولكن بدون علمه، موضحًا أنه كان مدفوعًا بدافع شخصي ووطني، مستكملًا: "الأمور كانت داخلة في ضرب الدولة المصرية عن طريق استغلال الفريق أحمد شفيق ولكن بدون علمه، والدليل هو بيانه مع الإعلامي وائل الإبراشي، وإذا ترشح كان سيخسر".

رأي شيخ الأزهر والبابا تواضروس حول أهمية سيناء في الأديان

قال بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية البابا تواضروس، إن السيد المسيح اعتبر سيناء الممر القوي الذي جاءت من خلاله العائلة المقدسة لأرض مصر، بإعتبارها بلد الآمان وبلد الكنانة، وايضًا الملجأ الآمن الذي تستطيع العائلة المقدسة العيش فيها.





وأضاف فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، خلال كلمته في فيلم تسجيلي يحمل اسم "سيناء أسطور مكان وملحمة شعب" على فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الثلاثاء، أن الرحلات النبوية المباركة على أرض سيناء جعلت لسيناء قدسية خاصة في قلب كل مسلم ومسيحي، فقد ورد ذكرها بشكل صريح في القرآن الكريم، وهذا واضح في قوله تعالى:"وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ (1) وَطُورِ سِينِينَ (2) وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ".

وكيل الأزهر: لسنا ضد الفن

قال الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف، إن الأعمال الفنية بصفة عامة لها قبول كبير في النفوس البشرية، مضيفًا بعض الأشخاص يعرفون مواعيد إذاعة الأعمال الفنية أكثر من معرفتهم بـ "مواقيت الصلاة".

وتابع، خلال حواره المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الثلاثاء، أنه يجب استغلال الحب الفطري للأعمال الفنية من قبل الأشخاص بتوجيه مادة وعرض جيد للمتلقي.

وأوضح شومان، أن الأزهر ليس ضد الفن والإبداع والدراما، مشيرًا إلى أن انحراف الأعمال الفنية ستكون شديد الضرر.