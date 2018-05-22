رمضان: قطايف مغذية ومحشية توعية (الجبنة في السحور)

بيقولك الجبنة البيضة أخف حاجه عند السحور لأ متصدقش نصحح المعلومة الجبنة القريش أو البيضاء اللي من غير ملح أو ملح خفيف وعليها طماطم وخيار وجرجير وشويه زيت زيتون أو ملعقتين فول كمصدر للبروتين وكوباية زبادي أحلى سحور لأن الجبنة لو فيها ملح كتير هتعطشك ومش هتلحق تعوض العطش بعد السحور وهتبدا يومك عطشان احنا محتاجين معادن وأملاح أه بس متكونش شديدة الملوحة علشان العطش.



