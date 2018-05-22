ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

رمضان: قطايف مغذية ومحشية توعية (الجبنة في السحور)

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 07:52 م
رمضان: قطايف مغذية ومحشية توعية (الجبنة في السحور)
الدكتور خالد مصيلحي إبراهيم
طباعة
خالد مصيلحي إبراهيم
 
بيقولك الجبنة البيضة أخف حاجه عند السحور لأ متصدقش نصحح المعلومة الجبنة القريش أو البيضاء اللي من غير ملح أو ملح خفيف وعليها طماطم وخيار وجرجير وشويه زيت زيتون أو ملعقتين فول كمصدر للبروتين وكوباية زبادي أحلى سحور لأن الجبنة لو فيها ملح كتير هتعطشك ومش هتلحق تعوض العطش بعد السحور وهتبدا يومك عطشان احنا محتاجين معادن وأملاح أه بس متكونش شديدة الملوحة علشان العطش.

دكتور خالد مصيلحي إبراهيم – قسم العقاقير والنباتات الطبية - بكلية الصيدلة -  جامعة القاهرة
المزيد عن: كلية الصيدلة قطايف قسم العقاقير والنباتات الطبية رمضان خالد مصيلحي ابراهيم جبنة جامعة القاهرة السحور الجبنة البيضاء
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
متي تفقد المراة صبرها
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أفريقيا
حوريا - غينيا
-
x
18:00
-
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/22/2018 8:10:01 PM