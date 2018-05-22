رمضان: قطايف مغذية ومحشية توعية (الجبنة في السحور)
الثلاثاء 22/مايو/2018 - 07:52 م
خالد مصيلحي إبراهيم
بيقولك الجبنة البيضة أخف حاجه عند السحور لأ متصدقش نصحح المعلومة الجبنة القريش أو البيضاء اللي من غير ملح أو ملح خفيف وعليها طماطم وخيار وجرجير وشويه زيت زيتون أو ملعقتين فول كمصدر للبروتين وكوباية زبادي أحلى سحور لأن الجبنة لو فيها ملح كتير هتعطشك ومش هتلحق تعوض العطش بعد السحور وهتبدا يومك عطشان احنا محتاجين معادن وأملاح أه بس متكونش شديدة الملوحة علشان العطش.
دكتور خالد مصيلحي إبراهيم – قسم العقاقير والنباتات الطبية - بكلية الصيدلة - جامعة القاهرة
المزيد عن: كلية الصيدلة قطايف قسم العقاقير والنباتات الطبية رمضان خالد مصيلحي ابراهيم جبنة جامعة القاهرة السحور الجبنة البيضاء