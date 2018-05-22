هشام محمد يعترف: نعم طلبت الرحيل عن الأهلي

قال هشام محمد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، إن طموح مع الاهلي أكبر مما حققه مع الفريق في الدوري هذا الموسم، مشددا على أن الإصابة التي تعرض لها عطلته بعض الشيء.





وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد الهدف عبر إذاعة الشباب والرياضة: "أحترم رؤية الجهاز الفني في مسألة عدم مشاركتي بالشكل المطلوب، وأتمنى أن أكون أكثر تأثيرا في الفريق مع المدير الفني الجديد في الموسم المقبل".





واستطرد قائلا: "نعم طلبت الرحيل عن الأهلي، لانني لا أحب أن أكون موظفا، فلدي طموح أن أتواجد في منتخب مصر، وشعرت وقتها أن اقتناع الجهاز الفني بقدراتي لم يكن بالشكل المطلوب، وكان كل هدفي أن أشارك فلاعب الكرة كل ما يهمه المشاركة".