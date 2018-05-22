ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

هشام محمد يعترف: نعم طلبت الرحيل عن الأهلي

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 03:32 م
هشام محمد يعترف: نعم طلبت الرحيل عن الأهلي
طباعة
الفجر الرياضي
 
 
قال هشام محمد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، إن طموح مع الاهلي أكبر مما حققه مع الفريق في الدوري هذا الموسم، مشددا على أن الإصابة التي تعرض لها عطلته بعض الشيء. 

وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد الهدف عبر إذاعة الشباب والرياضة: "أحترم رؤية الجهاز الفني في مسألة عدم مشاركتي بالشكل المطلوب، وأتمنى أن أكون أكثر تأثيرا في الفريق مع المدير الفني الجديد في الموسم المقبل". 

واستطرد قائلا: "نعم طلبت الرحيل عن الأهلي، لانني لا أحب أن أكون موظفا، فلدي طموح أن أتواجد في منتخب مصر، وشعرت وقتها أن اقتناع الجهاز الفني بقدراتي لم يكن بالشكل المطلوب، وكان كل هدفي أن أشارك فلاعب الكرة كل ما يهمه المشاركة".
المزيد عن: هشام محمد كورة كرة رياضة الاهلي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من ترشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أفريقيا
حوريا - غينيا
-
x
18:00
-
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/22/2018 3:30:02 PM