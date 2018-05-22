رنا خليل تنتهي من تصوير 50% من مشاهدها في "أرض النفاق"

تواصل الفنانة الشابة رنا خليل، تصوير مشاهدها من مسلسل "ارض النفاق" الذي يخوض به الفنان محمد هنيدي السباق الرمضاني، وكشفت رنا انها انتهت أخيرًا من تصوير 50% من مشاهدها في المسلسل على ان تستأنف التصوير خلال شهر رمضان.

وأشارت رنا خليل ان دورها الذي بدأ من الحلقة الخامسة من المسلسل يعد نقطة محورية داخل المسلسل وله تأثير كبير في الأحداث، خاصة انها تلعب دور جارة هنيدي التي تعشقه وتريد الزواج منه دون ان تخبره، الا انه يستغلها من خلال استخدمها كفأر للتجارب لحبوب الاخلاق التي سوف يتناولها فيما بعد.

وحول تعاونها للمرة الأولى مع الفنان الكوميدي محمد هنيدي اعربت رنا عن سعادتها بالوقوف امام نجم الكوميديا مؤكدة انه يتمتع بطاقة ابداعية تستطيع ان تخرج الحس الكوميدي والفني لدى الفنان لتلعب بملامحك وردود فعلك الشخصية بكل ثقة ودون اي مجهود، فتكتشف جزء اخر في قدراتك التمثيلية في مجال الكوميديا، علاوة على انه فنان ملتزم ويساند الفنانين الشباب فقد نصحني كثيرا داخل كواليس العمل.

وان كنت اوشكت على الانتهاء من المشاهد الاخيرة من دوري الا انني احضر لشعوري ان طاقم المسلسل اسرة واحدة، خاصة ان هذا ليس التعاون الأول مع شركة "العدل جروب" فقد تعاونت معها في اكثر من عمل فني.

وحول خروج العمل من السباق الرمضاني على القنوات المصرية أكدت خليل رب ضارة نافعة فهو اكسبنا جمهور جديد من اشقائنا من الدول العربية والحمد لله فهو الاعلى نسبة مشاهدة على القنوات السعودية وغيرها.

مسلسل "ارض النفاق" مأخوذ عن قصة الكاتب الكبير يوسف السباعي ومن بطولة محمد هنيدي وهنا شيحة وسامي مغاوري ودلال عبد العزيز ومحمد ثروت ورنا خليل وغيرهم، ومن اخراج سامح عبد العزير وسيناريو وحوار أحمد عبد الله.