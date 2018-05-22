توريد 172 ألف طن قمح لشون وصوامع بني سويف

استلمت شون وصوامع محافظة بني سويف المختلفة 172 ألف طن من القمح، منذ بدء التوريد في منتصف شهر أبريل السابق وحتى الآن.



وذكر جمعة علي عبد الحفيظ، رئيس قسم صيانة الحبوب بمديرية التموين بمحافظة بني سويف، إن الشون والصوامع بالمحافظة استلمت 172 ألف طن من محصول القمح من الفلاحين والموردين منذ بدء موسم التوريد رسميًا في 15 أبريل السابق، وحتى الآن.



وأشار إلى وجود لجان لاستلام القمح من الموردين والفلاحين في 20 صحيفًا متنوعًا ما بين صومعة وشونة بجميع مراكز المحافظة، واستلام اللجان مهام عمله داخل الشون والصوامع، بالإضافة إلى الإعلان عن الأسعار بإعلانات في مواقع التخزين 570 جنيهًا لدرجة 22.5، 585 جنيهًا لدرجة 23، 600 جنيه لدرجة 23.5.



وأشار رئيس قسم الحبوب بمديرية تموين بني سويف أنه تم تَصْحِيح غرفة عمليات بمديرية التموين لمتابعة عمليات التوريد واستلام القمح من الفلاحين، وحل العقابات التي تقابلهم أولًا بأول.

