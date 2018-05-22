رئيس الوزراء: حريصون على توفير مناخ جاذب للاستثمارات لمختلف القطاعات

تابع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من الملفات الخاصة بمنازعات عقود الاستثمار.





جاء ذلك خلال ترأسه اليوم، اجتماعًا بحضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والعدل، والتنمية المحلية، ومحافظ مطروح، وعدد من ممثلي الجهات المعنية.





واستعرض الاجتماع عددًا من الحالات الخاصة بفض وتسوية منازعات عقود الاستثمار، ودراستها من مختلف جوانبها القانونية والفنية، كما تم عرض خلفية المنازعات والإجراءات التي اتخذت بشأنها من قبل مختلف الجهات المعنية فى الدولة لمراجعة صحتها بما في ذلك ما تم لتقييم مدى قيام المستثمرين بالوفاء بالتزاماتهم تجاه الدولة.





وفي هذا السياق، وجه رئيس الوزراء، بدراسة عدد من المقترحات للتوصل الى حلول فعالة وتسوية المنازعات بشكل سليم.



