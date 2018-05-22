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تذاكر مباريات المنتخب في "روسيا" قاربت على النفاد

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 03:16 م
تذاكر مباريات المنتخب في روسيا قاربت على النفاد
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كيرلس مدحت
 
يواصل الاتحاد المصري لكرة القدم بيع التذاكر المخصصة لمباريات مصر في الدور الأول لنهائيات كأس العالم ، حيث يستقبل يوميا أفرادا من المجتمع الكروي وذويهم والجماهير المعتمدة الموجهة لهم هذه التذاكر.

وتم إبلاغ الجهات المعنية بالموقف أولا بأول، فيما قاربت تذاكر مباراة روسيا على النفاد ، في الوقت الذي كان متوقعا فيه أن تزيد مبيعات تذاكر المباراة الأولى مع الأوروجواي باعتبارها مباراة افتتاحية للمنتخب الوطني وأيضا المباراة الثالثة مع السعودية في وجود احتمالية أن تكون نتيجتها حاسمة في التأهل إلى الدور الثاني.

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