متصلة باكية: "ربنا زعلان مني".. وداعية إسلامي: "استحي"



ومن ناحيته، رد الداعية الإسلامي عبدالمنعم دويدار، خلال برنامج "فتاوى" المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الثلاثاء، أن الجزاء من جنس العمل، وطالما الشخص متسامح مع الناس، فسيكون الله متسامحا معه، مؤكدا أن رد ثواب الصدقة بعدها مباشرة ليس دليلا على غضب الله.



وناشد المتصلة بضرورة أن تستحي من الله وتحرص على أداء الصلاة والانتظام بها.







قالت متصلة تدعى نور، إنها متسامحة مع الجميع حتى من أخطأ في حقها، مضيفة أنها مقصرة في أداء الصلاة، ولكنها تحرص على إخراج الصدقات باستمرار، مضيفة باكية: "كل ما بخرج صدقة ربنا بيردها ليا على طول.. والناس قالتلي ربنا كده زعلان منك".