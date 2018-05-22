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البابا تواضروس: 3 محاور لخدمة التربية الكنسية "مدارس الأحد"

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 01:46 م
البابا تواضروس: 3 محاور لخدمة التربية الكنسية مدارس الأحد
البابا تواضروس الثاني - أرشيفية
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إيريني صفوت
 
قال قداسة البابا تواضروس، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، إن خدمة التربية الكنسية "مدارس الأحد" تشمل  ثلاث محاور هامة، الأول وهو المحور كنسي، الذي نعرف الكتاب المقدس من خلال الكنيسة المقدسة.


وتابع البابا تواضروس، أما المحور الثاني، وهو التربوي، من خلاله الكنيسة تساعد الأسرة على تربية وتنشئة أبنائهم، وأضاف البابا، أما المحور الثالث والأخير، المحور الوطني، باعتبار ارض مصر صارت أرض مقدسة بجوار أرض فلسطين التي استقبلت العائلة المقدسة منذ القرن الأول الميلادي.

المزيد عن: مدارس الأحد قداسة البابا تواضروس الكرازة المرقسية
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