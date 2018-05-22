أهم العناوين الرياضية في الصحف المصرية اليوم الثلاثاء 22-5-2018
الثلاثاء 22/مايو/2018 - 10:43 ص
الفجر الرياضي
يقدم "الفجر الرياضي" لقرائه الكرام أهم العناوين الرياضية في الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 22-5-2018
الأهرام
صلاح الأفضل في رابع استفتاء جماهيري
الأهلي يضع الرتوش الأخيرة للاتفاق مع رامون دياز
الأخبار
المنتخب يضع اللمسات الأخيرة قبل السفر للكويت غدًا
صدمة في أندرلخت بسبب تريزيجيه
صراع مصري سعودي على كالديرون وإبراهيم حسن
الجمهورية
صلاح محسن.. خارج حسابات كوبر
الزمالك يقود جبهة للضغط على الجبلاية
حمادة صدقي: شباب الفراعنة يعاني الحرمان
المصري اليوم
مدرب الحراس يؤجل إعلان الأهلي التعاقد مع "دياز"
الزمالك يرفض مغالاة سموحة ويتراجع عن ضم أبوجبل
الوفد
الأهلي يترقب وصول "دياز"
كوبر: تجربة تشيلسي وراء انفجار بركان "صلاح"
الشروق
الزمالك يوجه الدعوة إلى موندومو لإنهاء أزمة مستحقاته
نتائج المنتخب في المونديال تحسم التجديد لكوبر
الوطن
الأهلي يرفض "كوبر" ويتجاهل تقرير "البدري"
سوبر الأهلي والزمالك قبل بداية الموسم
اليوم السابع
علاء نبيل يرفض التعاقد مع عواجيز الدوري
الزمالك يهدد نجم الدراويش بالإيقاف بسبب الأهلي
الدستور
الأهلي يتحرك لمنع مؤمن زكريا من تكرار أزمة عبد الله السعيد
3 عروض سعودية لكهربا
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