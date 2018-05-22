نجوم الأهلي يقدمون شكوى جماعية لـ"زيزو"
الثلاثاء 22/مايو/2018 - 09:15 ص
الفجر الرياضي
اشتكى
لاعبو الأهلي لعبد العزيز عبد الشافي "زيزو" المدير الرياضي وعضو لجنة الكرة،
من سوء حالة أجهزة إعادة الاستشفاء، والعلاج الطبيعي في النادي.
نجوم الأهلي أكدوا أن الأجهزة سيئة وقليلة وتؤدي لتأخير عودة اللاعبين من الإصابات، مطالبين بإصلاح المنظومة الطبية في النادي.
وكان
الجهاز الفني والإداري والطبي للأهلي قد استقالوا بعد لقاء المصري في الدوري
المصري الممتاز.
وكان الجهاز الفني والإداري والطبي للأهلي قد استقالوا بعد لقاء المصري في الدوري المصري الممتاز.