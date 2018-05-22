نجوم الأهلي يقدمون شكوى جماعية لـ"زيزو"

اشتكى لاعبو الأهلي لعبد العزيز عبد الشافي "زيزو" المدير الرياضي وعضو لجنة الكرة، من سوء حالة أجهزة إعادة الاستشفاء، والعلاج الطبيعي في النادي.

نجوم الأهلي أكدوا أن الأجهزة سيئة وقليلة وتؤدي لتأخير عودة اللاعبين من الإصابات، مطالبين بإصلاح المنظومة الطبية في النادي.



