نجم ليفربول: محمد صلاح مرشح لحصد الكرة الذهبية في حالة واحدة!

قال لاعب ليفربول، الكرواتي ديان لوفرين، مساء الإثنين، إن وصول فريقه لنهائي دوري الأبطال السبت المقبل، لمواجهة ريال مدريد الإسباني يعد بمثابة "حلم".

وقال لوفرين في اليوم المفتوح لوسائل الإعلام قبل النهائي: "هذا حلم بالنسبة لنا، حلمت منذ الصغر باللعب في دوري الأبطال ورفع اللقب، نحن الآن قرب أهم يوم في حياتنا ويجب أن نفخر بالعمل الذي قمنا به منذ البداية".

وصرح اللاعب: "نستحق الوجود في النهائي ونأمل أن نقول في يوم ما لعائلاتنا وأبنائنا إننا فزنا باللقب، ليس لدينا شيء لنخسره".

وأثنى لوفرين على زميله المصري محمد صلاح الذي سجل هذا الموسم 44 هدفاً في كل المنافسات من ضمنها 10 في دوري الأبطال.

وقال اللاعب: "صلاح من أفضل لاعبي العالم بجوار كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي"، مشيراً إلى أنه قد يفوز بجائزة الكرة الذهبية.

وصرح لوفرين: "تحدثت معه بخصوص المسألة، لكن ما يزال ينقص الكثير، إذا فزنا بدوري الأبطال سيكون من ضمن المرشحين للفوز بها، سيكون في القائمة النهائية بكل تأكيد، هو شخص هادئ ومتواضع ويستحق كل ما يعيشه".

وتحدث لوفرين عن مواطنيه لوكا مودريتش وماتيو كوفاسيتش لاعبي ريال مدريد وصرح: "قلت لهما في آخر مرة تقابلنا أننا سنلتقي في النهائي وها نحن الآن".

وصرح لوفرين: "هم صنعوا التاريخ ويسعون وراء المزيد، لكن نحن نلاحق حلماً ويجب علينا الاستمتاع وربما ينتهي الأمر بتتويجنا".