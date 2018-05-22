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300 مليون دولار إيرادات Deadpool 2 في أول 3 أيام من عرضه

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 06:32 ص
300 مليون دولار إيرادات Deadpool 2 في أول 3 أيام من عرضه
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الفجر الفني
 


حقق فيلم Deadpool 2  الذي تك طرحه في 18 مايو الجاري، إيرادات بلغت نحو 300 مليون دولار في أول 3 أيام من عرضه.

 

ويتوقع القائمون على العمل وعدد من النقاد أن يحقق الفيلم في أسبوعه الثاني 500 مليون دولار.

 

فيلم Deadpool 2 من بطولة رايان رينولدز، ومورينا باكارين، وجوش برولينن وتى جاى ميلر، ومن إخراج ديفيد ليتش، وكتابة ريت ريز، وبول ويرنك.



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