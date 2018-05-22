300 مليون دولار إيرادات Deadpool 2 في أول 3 أيام من عرضه





حقق فيلم Deadpool 2 الذي تك طرحه في 18 مايو الجاري، إيرادات بلغت نحو 300 مليون دولار في أول 3 أيام من عرضه.

ويتوقع القائمون على العمل وعدد من النقاد أن يحقق الفيلم في أسبوعه الثاني 500 مليون دولار.

فيلم Deadpool 2 من بطولة رايان رينولدز، ومورينا باكارين، وجوش برولينن وتى جاى ميلر، ومن إخراج ديفيد ليتش، وكتابة ريت ريز، وبول ويرنك.







