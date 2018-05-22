300 مليون دولار إيرادات Deadpool 2 في أول 3 أيام من عرضه
الثلاثاء 22/مايو/2018 - 06:32 ص
الفجر الفني
حقق
فيلم Deadpool 2 الذي تك طرحه في 18 مايو الجاري،
إيرادات بلغت نحو 300 مليون دولار في أول 3 أيام من عرضه.
ويتوقع
القائمون على العمل وعدد من النقاد أن يحقق الفيلم في أسبوعه الثاني 500 مليون
دولار.
فيلم Deadpool 2 من بطولة رايان رينولدز، ومورينا
باكارين، وجوش برولينن وتى جاى ميلر، ومن إخراج ديفيد ليتش، وكتابة ريت ريز، وبول
ويرنك.
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