ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

النقاز: أتوقع عبور منتخب مصر وتونس للدور الثاني بالمونديال

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 05:49 ص
النقاز: أتوقع عبور منتخب مصر وتونس للدور الثاني بالمونديال
حمدي النقاز
طباعة
الفجر الرياضي
 

أعرب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حمدي النقاز، عن سعادته البالغة لفوزه بلقب كأس مصر في أول موسم له مع القلعة البيضاء، متمنيا الفوز بألقاب كثيرة الموسم المقبل الدوري والكأس السوبر.

 

وأضاف "أمام" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إسلام الشاطر في برنامج "اكسترا تايم" المذاع على قناة اكسترا نيوز، مساء الاثنين، أن علاقته بجميع لاعبي الزمالك جيدة للغاية ويجمعنا كل الحب والأخوة ونعمل من أجل نادي الزمالك.

 

وتابع: "علاقتي بلاعب النادى الاهلى على معلول قوية للغاية  ونحن يد واحدة من أجل تونس فى مونديال روسيا.. منتخب مصر وتونس من أقوى المنتخبات في مونديال روسيا ولديهم لاعبين على مستوى عال وإمكانيات كبيرة".

 

وتوقع "النقاز" عبور منتخب مصر وتونس للدور الثاني في مونديال روسيا.

المزيد عن: مونديال روسيا مصر رياضة حمدي النقاز تونس الزمالك الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من ترشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أفريقيا
حوريا - غينيا
-
x
18:00
-
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/22/2018 6:10:00 AM