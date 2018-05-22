النقاز: أتوقع عبور منتخب مصر وتونس للدور الثاني بالمونديال

أعرب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حمدي النقاز، عن سعادته البالغة لفوزه بلقب كأس مصر في أول موسم له مع القلعة البيضاء، متمنيا الفوز بألقاب كثيرة الموسم المقبل الدوري والكأس السوبر.

وأضاف "أمام" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إسلام الشاطر في برنامج "اكسترا تايم" المذاع على قناة اكسترا نيوز، مساء الاثنين، أن علاقته بجميع لاعبي الزمالك جيدة للغاية ويجمعنا كل الحب والأخوة ونعمل من أجل نادي الزمالك.

وتابع: "علاقتي بلاعب النادى الاهلى على معلول قوية للغاية ونحن يد واحدة من أجل تونس فى مونديال روسيا.. منتخب مصر وتونس من أقوى المنتخبات في مونديال روسيا ولديهم لاعبين على مستوى عال وإمكانيات كبيرة".

وتوقع "النقاز" عبور منتخب مصر وتونس للدور الثاني في مونديال روسيا.