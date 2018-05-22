أيمن حافظ: أزمة حازم إمام ومحمد إبراهيم انتهت سريعا

قال المدير الإداري بنادي الزمالك أيمن حافظ، إن علاقته بجميع اللاعبين بالفريق الأبيض جيدة، وأكثر شيء يحزنه الشائعات، مشيرا إلى أن أزمة حازم إمام ومحمد إبراهيم انتهت سريعا.

وأضاف "حافظ " خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إسلام الشاطر في برنامج "اكسترا تايم" المذاع على قناة اكسترا نيوز، مساء الإثنين، أن حازم إمام لعب دورا محوريا مع اللاعبين ليحفزهم من أجل الفوز بكأس مصر ويستحق حمل الكأس كقائد لفريق الزمالك.

وتابع: " محمد إبراهيم لاعب جيد وخلوق ويجمعنا كل الاحترام مع حازم إمام ومحمد إبراهيم وأعتز كثيرا بهذا الثنائي الجيد بالفريق".

وشدد "حافظ" على أن فرصة التتويج بكاس مصر عوضت التعب والمشاكل والشائعات طوال الموسم.