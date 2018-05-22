فاروق جويدة: أول مرة أخطب يوم الجمعة "نسيت اسمي ونسيت أبويا"



وأضاف "جويدة"، في لقاء مع برنامج "رأي عام" المذاع على قناة "TEN" الفضائية، الاثنين، أنه في اليوم التالي صعد إلى المنبر ولكنه نسي كل شيء، معقبا: "نسيت اسمي ونسيت أبويا".



وتابع أنه بدأ يقرأ في الخطبة التي كتبها، وألقى الخطبة، ثم جاء والده في الأسبوع التالي وطلب منه إلقاء الخطبة بدون ورقة، ولكنه نسي أيضا كل شيء.

قال الشاعر فاروق جويدة، إنه خطب خطبة يوم الجمعة، في سن 15 عامًا، حيث فاجأه والده بأنه سيخطب في الناس يوم الجمعة، في قرية حوش عيسى بمحافظة البحيرة.