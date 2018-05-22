الجمهور يشيد بأداء باسل خياط في "الرحلة".. ويعلق: "معجزة تمثيل"
الثلاثاء 22/مايو/2018 - 01:30 ص
شيماء احمد
أشاد رواد موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" بأداء الفنان السوري باسل خياط، في مسلسل "الرحلة" حيث وصفوه بمعجزة التمثيل.
وأكد الجمهور، أن باسل واحدًا من المحترفين القلائل في الدراما العربية الذي يجدد نفسه دائمًا ويدخل في الشخصية لدرجة الارتباط بها بروحه وعقله.
وأضاف البعض أن باسل معجزة في التمثيل وأدائه لابد أن يدرس، ولقد نجح في تجسيد شخصية المضطرب نفسيًا في "الرحلة" بدرجة فائقة.
مسلسل "الرحلة" من بطولة باسل خياط، ريهام عبد الغفور، حنان مطاوع، وليد فوازد، مي سليم، إخراج حسام علي.
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