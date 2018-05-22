هاشتاج "عايزين مسلسل عمرو سعد" يتصدر ترند تويتر





تصدر هاشتاج "عايزين مسلسل عمرو سعد"، ترند موقع التواصل الاجتماعي تويتر.





كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي أبدوا استيائهم خلال الأيام القليلة الماضية لتأجيل عرض مسلسل "بركة" لعمرو سعد والذي كان من المقرر عرضه خلال موسم السباق الرمضاني الحالي.





مسلسل "بركة" تأليف محمد الشواف، وإخراج محمد بركة، للمنتج تامر مرسي، بطولة عمرو سعد، هالة صدقي، كمال أبو رية، عايدة رياض، عمر زهران، أحمد حلاوة، مصطفى درويش وهنادى مهنى، وعمرو زهران، وأحمد جمال سعيد.