الجبلاية عن درع الدوري: موجود في الأهلي.. والأحمر من يحدد موعد الاستلام

قال مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن هناك لائحة في الاتحاد الدولي تنص على ضرورة اتباع كافة اللاعبين المنضمين للمنتخب لوائح وقواعد رعاية الاتحاد الأهلي.

وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج المدرج الذي يقدمه إبراهيم عبد الجواد عبر قناة "DMC": "اتباع اللاعبين لقواعد المنتخبات والالتزام برعاة المنتخب بند موجود في لائحة الاتحاد الدولي، ولسنا بحاجة إلى وضعه في العقود بين الأندية واللاعبين".

وبسؤاله عن سبب عدم تسلم الأهلي لدرع الدوري قال: "درع الدوري موجود في النادي الأهلي أصلا، والنادي هو من يحدد موعد الاحتفالية، فلو كان أراد استلامه في مباراة المصري لنفذنا له طلبه".

وعاد ليقول: "الأهلي فاز بالدوري قبل نهايته بسبع مباريات، ولو كان أراد استلامه في أي وقت خلال المباريات المتبقية لكان الاتحاد وافق على الفور".

وأردف قائلا: "لا بد أن يتم تواصل بين النادي الأهلي والاتحاد المصري لكرة القدم لكي يتم التنسيق للاحتفالية التي يتسلم خلالها الأهلي درع الدوري".