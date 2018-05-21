عاجل.. الأرصاد تقدم 6 نصائح هامة للصائمين بشأن طقس الغد

قدمت الهيئة العامة العامة للأرصاد الجوية نصائح للمواطنين خلال طقس الغد الثلاثاء سادس أيام رمضان، حيث تستمر الموجة الحارة على أنحاء البلاد، وتمثلت النصائح، فيما يلي:





1- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة





2- وضع قبعة أو غطاء على الرأس أو استخدام مظلة شمسية.





3- ارتداء ملابس خفيفة فضفاضة فاتحة ويفضل أن تكون قطنية.





4- الإكثار من شرب الماء بعد الإفطار.





5- تناول أطعمة صحية خلال الإفطار والإكثار من الخضروات والفواكه.



