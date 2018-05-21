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عاجل.. الأرصاد تقدم 6 نصائح هامة للصائمين بشأن طقس الغد

الإثنين 21/مايو/2018 - 11:58 م
عاجل.. الأرصاد تقدم 6 نصائح هامة للصائمين بشأن طقس الغد
أرشيفية
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قدمت الهيئة العامة العامة للأرصاد الجوية نصائح للمواطنين خلال طقس الغد الثلاثاء سادس أيام رمضان، حيث تستمر الموجة الحارة على أنحاء البلاد، وتمثلت النصائح، فيما يلي:

1- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة

2- وضع قبعة أو غطاء على الرأس أو استخدام مظلة شمسية.

3- ارتداء ملابس خفيفة فضفاضة فاتحة ويفضل أن تكون قطنية.

4- الإكثار من شرب الماء بعد الإفطار.

5- تناول أطعمة صحية خلال الإفطار والإكثار من الخضروات والفواكه.

6- التواجد في أماكن جيدة التهوية ذات برودة معتدلة وقليلة الرطوبة.
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