حوار| طارق خيري: انتظروا "سلة الأهلي" في الموسم الجديد





تحدث طارق خيري، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة للرجال بالنادي الأهلي، عن تحديات الفترة المقبلة مع القلعة الحمراء من أجل الفوز بالبطولات وإسعاد الجماهير.



وفتح طارق خيري قلبه كاشفا عن الكثير من التفاصيل في هذا الحوار كالتالي:







- بداية كيف ترى استعدادات قطاع السلة للموسم الجديد؟



بدأنا مبكرًا الاستعداد للموسم من خلال حصر السلبيات في الموسم الماضي، والعمل على علاجها، وبمنتهى الأمانة، مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب كان قريبًا من الفريق، وقام بتوفير كافة ما يلزم من أجل إتمام تعاقدات قوية، تسهم في تطور مستوى الفريق الأول، وتعمل على الفوز بكل البطولات في الموسم الجديد.





-ما طبيعة الجهود التي قام بها المجلس في هذا الإطار؟





لمسنا بشدة مدى أهمية قطاع كرة السلة لدى مجلس الإدارة، الذي رحب بضم صفقات قوية بغض النظر عن الميزانية، واتفقنا على أن نقاتل من أجل إنهاء الموسم بأفضل ما يكون وتحقيق العلامة الكاملة، وأثق بشدة في أن الموسم المقبل سيشهد طفرة كبرى.





- كيف تقيم المواسم الأخيرة من كرة السلة بالأهلي؟



في الفترة الأخيرة، أصبح الفريق يفوز بالبطولات في كل موسم. المعدل جيد، لكنه لا يرضي طموحنا على الرغم من أنه أفضل بمراحل من فترات سابقة كنا بعيدين فيها عن المنافسة، وبالتأكيد هناك نية للمنافسة على كل البطولات في الموسم الجديد، وصياغة تاريخ كبير لسلة الأهلي في مختلف المسابقات، سواء المحلية أو الخارجية.





- ما هي أولويات الفريق في الموسم المقبل؟



هدفنا القادم هو الفوز بالثلاث بطولات التي نشارك بها محليًا، وهي دوري السوبر للمحترفين، ودوري المرتبط، وكأس مصر. ولكن يبقى دوري السوبر هو الهدف الرئيسي لنا، وقد تعهدنا لمجلس الإدارة بأن نقاتل من أجل تحقيق هذا اللقب.





- كيف تسهم الصفقات الجديدة في هذا الأمر؟



دون شك فإن وجود لاعبين من أصحاب الخبرات يزيد من قوة الفريق، فضلا عن أننا راعينا ضم صفقات تجيد اللعب في أكثر من مركز لمواجهة ظروف الإصابات والغيابات العديدة، وبالتالي أصبح الفريق يملك العناصر القادرة على المنافسة في ظل الصعاب ويتبقى فقط التوفيق.





- ما هي استراتيجية اختيار الصفقات الجديدة؟



كان من المهم جلب عناصر من أصحاب الخبرات الكبيرة، خاصة مع المنتخبات الوطنية، وإجادة أكثر من مركز والمرونة الخططية، وكان من الصعب للغاية التعاقد مع لاعبين بهذه النوعية في ظل الارتباط بعقود وبورصة اللاعبين، ومنافسة كل الأندية على ذلك، ولكن الحمد لله نجحنا في ضم الرباعي رامي جنيدي، وحاتم البحيري، ومصطفى مشعل، و أحمد برغوتة، وهم صفقات من العيار الثقيل.





- ما الذي حسم الأمور لصالح الأهلي في سوق انتقالات السلة؟



للأمانة.. اللاعبون الذين تعاقدنا معهم كانوا يملكون عروضًا مغرية من أندية كبيرة وعديدة، لكن اسم النادي الأهلي الكبير يكون له مفعول السحر دائمًا، كما أن رغبة اللاعبين في الانتقال إلى الفريق، وصناعة تاريخ بقميص الفريق، وعمل رصيد لدى الجماهير كان من أبرز الأمور التي حسمت انتقالهم إلى الأهلي.





- ماذا عن بقية عناصر الفريق؟

