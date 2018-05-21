عاجل.. الزمالك يهدد الساحر ميسي
الإثنين 21/مايو/2018 - 10:37 م
هاني عصام
هدد مسئولو نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، بتقديم شكوى رسمية بالاتحاد المصري لكرة القدم، ضد محمد عادل ميسي، لاعب فريق 97 بالقلعة البيضاء، بعد توقيعه لفريق سموحة لمدة 3 مواسم.
وأكد
مسؤولو الزمالك أن اللاعب لن يرحل إلا عن طريق النادي خاصة وأن عقده ممتد لموسم
2020-2021، وأن توقيعه لأي ناد يعني خضوعه لعقوبات قد تصل للإيقاف.
ويعد
ميسي هو هداف فريق 97 بنادي الزمالك حيث سجل 26 هدفا في الموسم الأخير.
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