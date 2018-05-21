عاجل.. الزمالك يهدد الساحر ميسي

هدد مسئولو نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، بتقديم شكوى رسمية بالاتحاد المصري لكرة القدم، ضد محمد عادل ميسي، لاعب فريق 97 بالقلعة البيضاء، بعد توقيعه لفريق سموحة لمدة 3 مواسم.

وأكد مسؤولو الزمالك أن اللاعب لن يرحل إلا عن طريق النادي خاصة وأن عقده ممتد لموسم 2020-2021، وأن توقيعه لأي ناد يعني خضوعه لعقوبات قد تصل للإيقاف.

ويعد ميسي هو هداف فريق 97 بنادي الزمالك حيث سجل 26 هدفا في الموسم الأخير.