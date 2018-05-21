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بوسي بـ"العباءة والطربوش" في سهرة رمضانية مع شذى حسون

الإثنين 21/مايو/2018 - 08:32 م
بوسي بـالعباءة والطربوش في سهرة رمضانية مع شذى حسون
بوسي
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الفجر الفني
 
التقت الفنانة القديرة بوسي، بصديقتها الإعلامية بوسي شلبي، والمطربة شذى حسون، في سهرة رمضانية جمعت عددًا من أصدقائهما.

وقامت الإعلامية بوسي شلبي بنشر صور السهرة عبر حسابها على موقع "آنستغرام"، جمعتها مع بوسي، والدكتورة جيهان عبدالقادر، ومريم عثمان، وهن يتنزهن في أحد الأماكن الشعبية وداخل إحدى الخيم الرمضانية.

بوسي، ظهرت وهي ترتدي عباءة، وفي صورة أخرى وهي تضع "الطربوش" على رأسها، وفعلت مثلها الإعلامية بوسي شلبي.

يذكر أن آخر أعمالها بوسي كان مسلسل «بيت السلايف» مع منة فضالي، عبير صبري، وطارق صبري.
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