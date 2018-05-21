فيس بوك تكشف عن نظام لاسلكي لبث الإنترنت عبر المباني

أعلنت شركة فيس بوك عن نظام لاسلكى بقدرة 60 جيجاهرتز لبث الإنترنت عبر المباني في المناطق الحضرية، يطلق عليه Terragraph، وفقًا لما نشره موقع أمريكي شهير.





وحاولت توسيع البث بالتعاون مع كوالكوم لدمج تقنية Terragraph في شرائحها القادمة، مما يمهد الطريق أمام الشركات المصنعة لإنتاج أجهزة بث 60GH، كما تعتزم الشركتين البدء في إجراء تجارب على التكنولوجيا الجديدة فى منتصف عام 2019.





وتستند تكنولوجيا فيس بوك وتكنولوجيات كوالكوم إلى معيار 802.11ay WLAN، الذى يستخدم تردد 60 جيجا هرتز ويوفر معدلات نقل تصل إلى 20-40 جيجابت فى الثانية على مسافات تتراوح بين 300 و500 متر، ومع ذلك قامت كل من شركة كوالكوم وشركة فيس بوك بإدخال تحسينات عليها، مثل تحسينات للهوائى وترابط القنوات.





وقالت "فيس بوك" إن هذه التقنية ستساعد الإشارات على تجاوز العقبات الحضرية وخدمة المزيد من المستخدمين وتقليل التكاليف الأولية.



