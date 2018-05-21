محمد محمود عبد العزيز لـ"السقا": "الجدعنة والرجولة بالفعل مش بالكلام

نشر المنتج محمد محمود عبدالعزيز صورة تجمعه بالفنان أحمد السقا عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، والذي ظهر كضيف شرف بمسلسل "رحيم".

وعلق على الصورة قائلاً: "الجدعنة والرجولة بالفعل مش بالكلام.. حبيبي وأخويا الكبير النجم الكبير أحمد السقا نورت فنون مصر ونورت رحيم".

وأضاف: "علاقتي بيك مش بس شغل ولا نجم وشركة ومفيش بينا رسميات، انت أخويا الكبير ومن زمان وربنا يعلم أنا بحبك إزاي يا غالي بس شكرا دي أقل حاجه ممكن تتقالك من أخوك الصغير".