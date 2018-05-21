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"طايع" يتصدر ترند "تويتر" بعد عرض الحلقة الخامسة

الإثنين 21/مايو/2018 - 03:41 ص
طايع يتصدر ترند تويتر بعد عرض الحلقة الخامسة
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تصدر هاشتاج مسلسل "طايع" ترند الأكثر تداولًا عبر موقع التغريدات "تويتر"، حيث حل في المركز الخامس ضمن أكثر الهشتاجات استخدامًا بين رواد الموقع، وذلك فور عرض الحلقة الخامسة من العمل.


مسلسل "طايع" تأليف الأخوة محمد وشيرين وخالد دياب وإخراج عمرو سلامة ويشارك فى بطولته كل من عمرو يوسف، عمرو عبد الجليل وصبا مبارك وسيد رجب وسهير المرشدي ومحمد علي وهند عبد الحليم ومها نصار، ومحمود البزاوي.


"طايع" يتصدر ترند "تويتر" بعد عرض الحلقة الخامسة
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