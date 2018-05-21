هاني برزي: كلمة "رجل أعمال" أصبح مسمى سيء السمعة



وأضاف "برزي"، في لقاء مع برنامج "نجوم الإدارة"، المذاع على قناة المحور الفضائية، الأحد، أنه حدث تصحيح للخطأ، وحدث اعتذار، مؤكدا أن كلمة "رجل أعمال" أصبح مسمى سئ السمعة، وتحوم حوله الشبهات.



وأشار إلى أن حكومات رجال الأعمال بعضها أثبت كفاءة عالية، ولا نستطيع أن نقول أنها ورطت البلاد.

قال هانى برزى، رئيس مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية، إن أزمة تحفظ الحكومة على السكر الخاص بالشركة كان تصرفا غير حكيما، مؤكدا أن السكر لم يتحرك من مكانه، وأفرج عنه بعد 7 أيام.