مصممة أزياء: نجمة هوليوود ميجان ماركل أحبت طرحتها الموشاة بنقوش بعدد دول الكومنولث

عندما سارت ميجان ماركل في ممر الكنيسة لتتزوج من الأمير هاري يوم السبت حملت معها دول الكومنولث وعددها 53 دولة كل منها ممثلة بنقش مطرز على طرحتها.

وقالت المصممة كلير ويت كيلر وهي تحكي عن ثوب ميجان وطرحتها في حفل الزفاف المهيب الذي أقيم السبت إن دوقة ساسكس الجديدة رحبت بفكرة أن تكون طرحتها مصممة بحيث يكون لها دلالة أكبر.





وقالت كيلر التي أصبحت أول امرأة تتولى إدارة شؤون التطوير والإبداع في دار جيفانشي الفرنسية للأزياء العام الماضي ”الطرحة كانت محور جزء كبير من الأحاديث التي أجريناها مبكرا. تحدثنا عما نريد عمله فيما يتعلق بمحاولة تزيينها بنقوش لها صلة بالملكية هنا“.