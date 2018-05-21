مصممة أزياء: نجمة هوليوود ميجان ماركل أحبت طرحتها الموشاة بنقوش بعدد دول الكومنولث
الإثنين 21/مايو/2018 - 01:28 ص
رويترز
عندما سارت ميجان ماركل في ممر الكنيسة لتتزوج من الأمير هاري يوم السبت حملت معها دول الكومنولث وعددها 53 دولة كل منها ممثلة بنقش مطرز على طرحتها.
وقالت المصممة كلير ويت كيلر وهي تحكي عن ثوب ميجان وطرحتها في حفل الزفاف المهيب الذي أقيم السبت إن دوقة ساسكس الجديدة رحبت بفكرة أن تكون طرحتها مصممة بحيث يكون لها دلالة أكبر.
وقالت كيلر التي أصبحت أول امرأة تتولى إدارة شؤون التطوير والإبداع في دار جيفانشي الفرنسية للأزياء العام الماضي ”الطرحة كانت محور جزء كبير من الأحاديث التي أجريناها مبكرا. تحدثنا عما نريد عمله فيما يتعلق بمحاولة تزيينها بنقوش لها صلة بالملكية هنا“.
وأضافت ”كما أن أغلب العمل الذي ستقوم به في المستقبل ستكون له صلة بدول الكومنولث... فقلت أنا ’أليس من المدهش أن نأخذ دول الكومنولث الثلاثة والخمسين ونطرز علامة زهرة أو نبتة من كل منها فتقطع معك رحلة ممر الكنيسة".
وقالت كيلر إن ميجان أحبت فكرة ”أن تسير كل هذه الدول معها أثناء المراسم“.
وفي الشهر الماضي تولى هاري الذي أصبح زوجها أعلى منصب له حتى الآن وهو سفير الشباب إلى دول الكومنولث وعددها 53 دولة يجمعها تاريخ مشترك حيث كانت جزءا من الإمبراطورية البريطانية.
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