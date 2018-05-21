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عاجل.. حرب شوارع بالسيوف والأسلحة البيضاء في المنصورة

الإثنين 21/مايو/2018 - 01:57 ص
عاجل.. حرب شوارع بالسيوف والأسلحة البيضاء في المنصورة
أرشيفية
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سالى رضوان
 
سيطرت الأجهزة الأمنية بالدقهلية على مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين تجار شارع الترعة بمدينة المنصورة.

وتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية إخطارا من العميد محمد شرباش مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ مشاجرة بشارع الترعة.

وانتقلت قوة أمنية وبالفحص تبين نشوب مشادة بين صاحب محل لبيع الأسماك وصاحب محل لبيع الأدوات الصحية، استدعى على أثرها كلا منهم ذويه، وانقلبت لمشاجرة بالأسلحة البيضاء والسيوف.

وتمكنت قوات الشرطة من السيطرة على طرفى المشاجرة واصطحابهم للقسم لتحرير محضر بالواقعة.
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