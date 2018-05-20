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4 أيام حبس لمتهم بالتنقيب عن الآثار بالمعصرة

الأحد 20/مايو/2018 - 06:46 م
4 أيام حبس لمتهم بالتنقيب عن الآثار بالمعصرة
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إسلام الداوير
 

أمرت نيابة حلوان الكلية برئاسة أحمد صبيح بحبس شخص 4 أيام علي ذمة التحقيقات بتهمة التنقيب عن الآثار.

 

حيث تلقى ضباط مباحث قسم شرطة المعصرة معلومات مفادها قيام "عبد الرحمن ع ج"  27 سنة عامل بالتنقيب عن الآثار داخل الشقة ملكه الكائنة بالطابق الأرضى بعقار بمنطقة عرب سلام.

 

وعلى الفور تم باستهداف العقار وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبطه أثناء قيامه بأعمال حفر داخل الشقة، وعثر بداخلها على حفره قطرها متر بعمق 15 متر، وأدوات تنقيب عبارة عن موتور شفط مياه، 2 كوريك، خرطوم مياه ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة فتحرر المحضر اللازم وأمرت النيابة بحبسه علي ذمة التحقيقات


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